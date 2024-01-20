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Zelikman
Утром 20-го января российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в Авдеевке
Об этом сообщают российские военные корреспонденты

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  Сегодня утром стало известно о новых значительных успехах российской армии на Авдеевском участке. Отчеты военкоров свидетельствуют о том, что бойцы добровольческой бригады "Ветераны", при содействии других подразделений, успешно прорвали оборону Вооруженных Сил Украины и вошли в Авдеевку, осуществляя наступление с Юга и Запада.

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  Имеется информация, что продвижение российских войск осуществляется через малые группы, которые неотступно продвигаются вперед, выбивая украинские формирования с занимаемых позиций. Украинские источники уже не скрывают факт быстрого ухудшения положения Вооруженных Сил Украины в Авдеевке, охарактеризовав ситуацию на данном участке линии соприкосновения как "критическую".

  По данным российских военных корреспондентов, штурмовые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации укрепляют свои позиции в окрестностях улицы Чернышевского и Спортивной, а также возле ресторанно-гостиничного комплекса "Царская охота". За последние сутки российские соединения продвинулись на участке шириной примерно 1.5 км и в глубину до 700 м.

  В соответствии с источниками, ситуация в Авдеевке все более напоминает Артемовск. Военный командир Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный еще до нового года высказал предположение о возможном отступлении украинских формирований из Авдеевки в феврале-марте 2024 года в связи с продолжающимся российским наступлением.

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  Судя по всему, эти предсказания украинского командира оправдаются. Аналитики с Украины указывают на катастрофическую нехватку бойцов на передовой как одну из главных причин тяжёлого положения Вооруженных Сил Украины в Авдеевке. Даже после обещания главы государства Владимира Зеленского о переброске подкреплений, действующая в укрепленном районе украинская группировка не получила необходимой поддержки.

#сво #всу #армия #оружие #бои #авдеевка
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