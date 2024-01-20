По мнению предпринимателя, хоть такой подход и стоит больших денег, но он позволит миновать дефицита производительных ускорителей в будущем





Сообщается, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман, занимающийся привлечением больших сумм от крупных инвесторов для проекта по производству чипов, намерен воспользоваться этими средствами для строительства фабрик полупроводников. Он уже провел переговоры с различными крупными инвесторами, которые этот проект поддержали. Однако, полный список партнеров и спонсоров еще не готов, а переговоры продолжаются на ранней стадии.

реклама

Заинтересованность Альтмана в сборе средств объясняется его обеспокоенностью тем, что в связи с растущим спросом на технологии искусственного интеллекта, может возникнуть нехватка специализированных чипов. Некоторые прогнозы по производству ускорителей, необходимых для ИИ, не соответствуют прогнозируемому спросу. В то время как крупные компании, такие как Amazon, Google и Microsoft, предпочитают разработку собственных чипов и передачу производства сторонним фирмам, OpenAI предпочитает строить собственные заводы. Несмотря на более высокую стоимость, такой подход позволяет обеспечить надлежащую поставку чипов в будущем.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

G42, фокусирующаяся на искусственном интеллекте, также является потенциальным партнером для OpenAI. Однако, становится известно, что представители США обеспокоены связями G42 с китайскими компаниями, находящимися в черном списке, и несут риски для исследований в американских университетах. Поэтому возникает вопрос о введении санкций в отношении G42 и ее дочерних компаний.