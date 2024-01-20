Среди разработчиков компьютерного железа наблюдается всё больший интерес к ретро-устройствам

Компания Ayaneo объявила о запуске краудфандинговой кампании на платформе Indiegogo для своего нового продукта - ретро-мини-пк Ayaneo AM02. Этот уникальный гаджет, основан на легендарной игровой консоли Nintendo. Ядро устройства составляет APU AMD Ryzen 7 7840HS, который сопряжен с памятью DDR5 5600 МГц и твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 SSD (объем памяти зависит от модели).

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Для эффективного охлаждения комплектации Ayaneo AM02 предусмотрено специальное решение: четыре медные тепловые трубки и крупногабаритный турбинный вентилятор помогают контролировать температуру, а пользователь может легко регулировать скорость вращения вентилятора. Среди других возможностей устройства - интуитивно понятный сенсорный дисплей на верхней панели консоли диагональю в четыре дюйма, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два сетевых порта 2.5G + 1000 Мбит/с и возможность подключения до трех экранов одновременно.

Этот стильный гаджет с откидной передней панелью не только скрывает множество разъемов, но и выглядит очень элегантно. Прозрачная кнопка включения окрашена в цвет состояния устройства, а красная кнопка на передней панели открывает доступ к портам.

В Ayaneo говорят, что их систему можно использовать как традиционную мини-игровую консоль, обычный ПК для работы и разработки, а также в качестве маршрутизатора или хранилища данных. Мини-ПК поддерживает монтаж на стене, позволяя пользователям устанавливать устройство на задней панели монитора или в другом месте, чтобы сэкономить место на столе.

Цены на Ayaneo AM02 в рамках кампании стартуют от 439 долларов за базовую модель и достигают 529 долларов за модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Топовая конфигурация, ценой в 629 долларов, включает в себя 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ места на SSD. Ayaneo утверждает, что их система способна работать с до 64 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом до 8 ТБ. По умолчанию устройство поставляется с предустановленной Windows 11.

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За 45 дней компания Ayaneo уже собрала более 1000 процентов необходимой суммы для финансирования проекта. При выполнении планов, первая партия Ayaneo AM02 будет отправлена спонсорам уже в феврале 2024 года.