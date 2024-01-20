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Zelikman
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
По имеющейся информации, у Ryzen 8300G и 8500G будут поддерживать функциональность PCIe 4.0 x4 для видеокарт и PCIe 4.0 x2 для SSD

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  Официальные спецификации, опубликованные компанией Gigabyte для материнской платы B650E AORUS ELITE X AX ICE, показывают, что два чипа Phoenix 2 в линейке – Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G – будут поддерживать функциональность PCIe 4.0 x4 для установки дискретных видеокарт, в то время как APU Phoenix 1 – Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G – смогут предложить поддержку PCIe 4.0 x8.

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  Такая же ситуация имеет место с линиями M.2, которые будут уменьшены с PCIe 4.0 x4 в двух чипах Phoenix 1 до PCIe 4.0 x2 в Phoenix 2, что приведет к практическому уменьшению производительности SSD практически вдвое. Таким образом, два младших чипа 8000G смогут работать только с твердотельными накопителями PCIe 4.0 с двумя дорожками вместо четырех, и с внешними видеокартами с четырьмя дорожками вместо 8 или 16, которые поддерживаются большинством современных настольных платформ. Важно отметить, что ни один из APU 8000G не поддерживает PCIe 5.0, в отличие от Ryzen 7000.

  Ожидается, что ограничение количества линий PCIe окажет негативное влияние на скорость работы SSD и производительность дискретной графики, особенно при установке высококлассных компонентов. Однако для видеокарт начального уровня это не должно стать проблемой, так как многие из них все равно поддерживают только 4-кратные полосы PCIe 4.0.

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  Информация также указывает на то, что изначально AMD заявляла только об одноканальной поддержке памяти для APU Phoenix 2, но позже она была обновлена для поддержки двухканальной памяти для 8300G. Хотя одного канала достаточно для работы встроенной графики, это недостаточно для обеспечения полной производительности дискретных видеокарт, поэтому двухканальная поддержка безусловно хорошая новость.

#amd #видеокарты #процессоры #технологии #ryzen #железо #8000g
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