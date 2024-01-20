Новые PCIe-карты позволят одновременно транслировать видео на нескольких платформах при высоких частоте кадров и разрешении

Тайваньская компания AVerMedia продемонстрировала две PCIe-карты, разработанные для захвата игр и потоковой передачи. Новое устройство, Live Gamer 4K 2.1, представляет из себя PCIe-версию ранее выпущенного USB-устройства Live Gamer Ultra 2.1, и по словам производителя, оно является лучшим адаптером захвата HDMI 2.1 потребительского класса. Она позволяет подключаться по HDMI 2.1, записывает видео в формате Ultra HD и поддерживает высокие частоты кадров при потоковой передаче. С ее помощью игроки могут записывать видеоклипы в формате 4K60 или транслировать игры в формате 4K с поддержкой сквозного VRR и HDR при частоте кадров 144 Гц.

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Также AVerMedia представила карту Live Streamer Ultra HD, которая предназначена для начинающих стримеров и имеет более низкие технические характеристики. Она также работает на основе PCIe и может транслировать и записывать видео в разрешении 4K, но с более низкой частотой кадров (60/30 кадров в секунду) по сравнению с более продвинутыми моделями. Однако игроки могут увеличить частоту кадров до 120, снимая игровые сессии в разрешении 1080p.

Генеральный директор AVerMedia отметил, что компания постоянно расширяет свою линейку карт захвата, чтобы удовлетворить потребности стриминг-сообщества, независимо от их предпочтений - игры в формате 4K, совместимость с HDMI 2.1 или подключение по PCIe. Кроме того, AVerMedia предоставляет бесплатное ПО RECentral для новых карт захвата, позволяющее одновременно транслировать видео на нескольких платформах, таких как Facebook, YouTube и Twitch. RECentral можно использовать и с другими платформами для потоковой передачи и записи.

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Карты захвата AVerMedia уже можно приобрести на Amazon. PCIe-версия карты Live Gamer 4K 2.1 доступна по рекомендованной цене 270 долларов, в то время как карта Live Streamer Ultra HD начального уровня стоит 180 долларов. Адаптеры AVerMedia обеспечивают низкую задержку при записи и потоковой передаче на ПК, а также могут использоваться с консолями и ПК. Однако для достижения наилучших результатов игрокам потребуется свободный слот PCIe. В то же время, альтернативными программными решениями, такими как OBS Studio или GeForce ShadowPlay, можно достичь отличных результатов при использовании достаточно мощного оборудования.