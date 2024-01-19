По словам представителей движения, организация наносит удары исключительно по кораблям стран, которые представляют угрозу Йемену

Один из представителей движения "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити, подтвердил это в интервью изданию "Известия" заявил, что Хуситы из Йемена обеспокоены ситуацией в Красном море и гарантируют безопасность судам государств, которые не представляют угрозы для них.

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По словам члена хуситского движения, судам Российской Федерации и Китайской Народной Республики нечего бояться в Красном море. Йеменские бойцы не намерены нападать на эти страны, так как они не представляют угрозы для Йемена и занимают нейтральную позицию.

"Более того, хуситы приложат усилия, чтобы обеспечить безопасность мореходства для судов из Китая и России в Красном море, так как свободный проход имеет большое значение для их государств", - сообщил член руководства хуситов Мухаммед аль-Бахити.

Напомним, что ситуация в Красном море обострилась из-за конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа. Движение "Ансар Алла", контролирующее северные районы Йемена и поддерживаемое йеменскими шиитами-зейдитами, в знак солидарности с борьбой палестинской организации ХАМАС против израильского вторжения в сектор Газа, начало наносить удары по судам, связанным с Израилем.

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В ответ на это, Вашингтон и Лондон начали агрессивную кампанию на территории Йемена, контролируемой хуситами. В свою очередь, хуситы заявили, что теперь атаки будут проводиться против американских и британских судов и вскоре осуществили свою угрозу. Было зафиксировано нападение ракетами на американское судно "Chem Ranger" в Аденском заливе. Кроме того, четыре беспилотных аппарата, запущенных хуситами, подлетели к американскому танкеру, двигавшемуся под флагом Маршалловых островов.