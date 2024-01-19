Именно такие минимальные требования для компьютеров с искусственным интеллектом у Microsoft

Исходя из информации от источников TrendForce и Tom's Hardware, Microsoft планирует установить порог производительности не менее 40 триллионов операций в секунду для новых ПК с Windows, чтобы они могли считаться устройствами с искусственным интеллектом.

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Ожидается, что платформа Snapdragon X Elite от Qualcomm, которая появится во второй половине 2024 года, может быть одной из первых, удовлетворяющих требованиям Microsoft с производительностью около 45 максимальных значений. Это может стимулировать ИТ-компанию и таких партнеров, как Dell, Asus, Lenovo и Acer, заинтересоваться ранними версиями ПК с искусственным интеллектом, что может несколько огорчить сторонников технологии x86.

Сообщается, что платформа Meteor Lake от Intel не удовлетворяет требованиям Microsoft примерно на 34 максимальных значения, но ожидается, что Lunar Lake, которая появится позже в этом году, будет соответствовать этим требованиям. Также в TrendForce добавили, что линейка Ryzen 8000 от AMD будет одобрена.

Исследователи рынка также указывают, что Microsoft установит новый минимальный уровень емкости оперативной памяти DRAM для ПК с искусственным интеллектом - 16 ГБ. Для пользователей настольных компьютеров это не должно стать серьезным препятствием, так как они могут легко и быстро выполнить обновление до требуемого уровня, а энтузиасты, считающие 16 ГБ абсолютным минимумом для нового ПК, могут быть более комфортными с 32 ГБ оперативной памяти.

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Однако, владельцам ноутбуков с встроенной памятью придется принимать более сложные решения, если они решат перейти на ПК с искусственным интеллектом. Тем не менее, паяная память может потерять актуальность в ближайшее время благодаря новому стандарту CAMM2. Увеличение требований к оперативной памяти для новых ПК с Windows также может способствовать стабилизации рынка памяти, который недавно испытывал трудности настолько, что у производителей пришлось сократить производство, чтобы уменьшить складские запасы и снизить цены.