Законодатели сумели миновать роспуск правительства Соединённых Штатов в ближайшие выходные

Американские законодатели успешно согласовали законопроект о расходах, с целью миновать роспуск правительства Соединённых Штатов в ближайшие выходные. Данный законопроект направлен администрации Байдена для подписания президентом.

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Вышеуказанная временная мера гарантирует финансирование некоторых ведомств Соединённых Штатов до начала весны, в преддверии истечения сроков, оговоренных в пятницу. 314 представителей Палаты выступили в пользу краткосрочного финансирования. Тогда, как демократическая партия поддержала данную меру своим подавляющим большинством, почти половина республиканских членов голосовала против.

"Американцы не предоставили республиканцам большинство в Палате представителей для продолжения непродуктивных расходов Нэнси Пелоси и политики, проведенной Джо Байденом," - говорится в заявлении Группы Свободы перед начал голосования, пытавшейся отменить данный законопроект.

Некоторые представители республиканцев выразили свое возмущение, заметив, что спикер отклонил их предыдущую договоренность о недопущении новых временных продлений финансирования и пошел против ультраконсерваторов, стремящихся воспользоваться угрозой закрытия правительства для решения вопросов с границей.

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Вместо этого, Джонсон привлек внимание к использованию экстренных фондов обороны для Украины, чтобы оказать влияние на пограничные переговоры, что привело к ситуации, где помощь Украине была заблокирована.