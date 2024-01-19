Точной информации о пострадавших и имеющихся повреждений пока нет





Группировка «Ансар Аллах», оперирующая в Йемене, совершила очередное нападение на американское судно. Целью стал коммерческий танкер под названием Chem Ranger, находившийся в Аденском заливе.

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Сообщения об атаке были подтверждены в американском центральном командовании (CENTCOM). Они разместили информацию о том, что по Chem Ranger было выпущено две противокорабельные ракеты.

Хуситы заявляют, что их ракеты успешно попали в американский корабль. В то же время, американские военные утверждают, что ни одна ракета не смогла поразить цель. Веб-сайты, специализирующиеся на отслеживании морского трафика, классифицируют Chem Ranger как химический танкер, выполнявший перевозки под флагом Маршалловых островов. Тем не менее, судно принадлежит Соединённым Штатам Америки, а его эксплуатацией занимается греческая компания.

По данным CENTCOM, команда судна зафиксировала, как ракеты, запущенные хуситами, упали в воду возле Chem Ranger. Пока не поступило информации о раненых на борту судна и о его повреждениях. По имеющимся данным, на момент нападения Chem Ranger следовал из саудовского порта Джидда в Кувейт.

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Напомним, что хуситы ранее совершили несколько атак на коммерческие суда и военные корабли. При этом они используют не только ракеты, но и дроны-«камикадзе».