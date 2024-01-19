В конструкцию добавили два специальных места для эвакуации раненых бойцов с передовой

Как сообщают в Российском Университете Спецназа, конструкторы учреждения посвятили свое время на улучшение багги "Чаборз", производимого в Республике Чечня, с целью эффективного спасения раненых с линии соприкосновения. Информация о проведенных работах была опубликована на официальном сайте университета.

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Эвакуация бойцов с передовой является значительной трудностью для бойцов. Регулярно приходится нести пострадавших на руках до места транспортировки, если вообще имеется такая возможность. Не все автомобили способны эффективно и комфортно перевозить лежачих раненых. В связи с этим, эксперты из Чечни поставили перед собой цель, помочь в решении этой проблемы путем улучшения боевого багги "Чаборз". Было решено встроить в его конструкцию пару удобных мест для размещения раненых.

"Команда мед-инструкторов уже начала тестировать новую модификацию багги "Чаборз". Благодаря своим отличным ходовым показателям и полному приводу, багги может быстро и без проблем доставлять раненых с поля боя к ближайшему пункту оказания помощи", - как сообщается в пресс-релизе университета.

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Для работы на эвакуационной машине требуется команда из трех человек: водитель и два человека из группы эвакуации. Специальные места для размещения раненых были добавлены в конструкцию багги по бокам машины. Кроме того, на машине есть необходимые кронштейны для установки пулемета или другого вооружения, что позволяет повысить ее боевые возможности.