Об этом сообщили в Министерстве Обороны Российской Федерации

Российская армия провела успешную операцию в районе Северского и с боями освободила посёлок Весёлое в Донецкой Народной Республике. Этот важный шаг позволил российским войскам выровнять линию соприкосновения по отрезку Николаевка-Раздоловка-Весёлое и выйти при этом во фланг украинским формированиям, которые обороняют Северск в районе Спорного.

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Министерство Обороны России подтверждает сообщения о зачистке Весёлого от Вооруженных Сил Украины, однако, не уточняет, на какой именно населенный пункт они ссылаются, так как таких Весёлых на Донбассе несколько.

"На Донецком участке подразделения «Южной» группировки войск провели успешные активные операции, результатом которых стало освобождение Весёлого в Донецкой Народной Республике" - говорится в сообщении военного ведомства.

Освобождение Весёлого доказывает факт продвижения российской армии севернее реки Сухая Плотва. Ранее этот участок частично проходил по линии боевого соприкосновения.

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Важно отметить, что теперь российские войска продвигаются в восточной части Белогоровки, находящейся на стыке ЛНР и ДНР. Они успешно вошли на территорию насосной станции и наступают дальше в направлении ключевой высоты - Белогоровского террикона на данном участке украинского театра боевых действий.