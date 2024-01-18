Обстрел укрытий радикального движения произошёл в ответ на действия Корпуса Стражей Исламской Революции

В четверг мир стал свидетелем серии точечных ударов пакистанской армии по укрытиям радикальных движений, расположенных в Иране, в ответ на нападение со стороны Тегерана, произошедшее накануне. Эти события вызвали редкую эскалацию напряженности, однако обе стороны выразили свою несогласность с ее дальнейшим ухудшением.

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МИД Пакистана сообщил о проведенных утром ударах в иранских провинциях Систан и Белуджистан по "убежищам террористов". Данный шаг был ответом на удары, проведенные Ираном против сепаратистской группировки Джаиш аль-Адл в пакистанской провинции Белуджистан.

"Этими действиями Пакистан проявил непоколебимую решимость в защите своей национальной безопасности от всех угроз", — заявило Министерство Иностранных Дел, описывая свою реакцию. Согласно информации полуофициального иранского агентства Tasnim, в результате ударов погибло девять иностранцев, включая четверых детей.

При использовании такого принципа "око за око", стороны достигли наиболее значительной степени эскалации в своих отношениях. Пакистан и Иран, являющиеся союзниками Китая, ранее испытывали напряженность. Несмотря на то, что эти удары произошли в контексте возникновения беспорядков на Ближнем Востоке в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАСом, пакистанские и иранские официальные лица предпринимают шаги для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян позвонил своему пакистанскому коллеге, предположительно, с целью снизить напряженность, хотя Исламабад настаивал на том, что имеет право ответить на действия Тегерана.

"В данный момент обе стороны будут стремиться к деэскалации, сохраняя достоинство. Китай должен вмешаться, поскольку у него тесные отношения с обеими сторонами», — заявил Жан-Лу Самаан, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура.

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Также Министерство Иностранных Дел Российской Федерации призвало стороны быть как можно сдержаннее и не допустить дальнейшей эскалации. Вдобавок Москва предлагает свою помощь в борьбе с терроризмом в регионе.