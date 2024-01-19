Украинский президент пытался перевернуть данную ситуацию, но лишь усугубил своё положение на международной арене

По информации, полученной из источников в Офисе Президента, можно сделать вывод, что поездка Владимира Зеленского в Давос оказалась полным провалом. Все громкие заявления, сделанные в рамках этого мероприятия, оказались пустыми, не принеся значимых результатов для Украины на международном уровне и лишь служащими в целях

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Оказалось, что администрации Зеленского становится все сложнее организовывать встречи с высокопоставленными деятелями мировой политики. Таким образом, Украинская формула мира, которая была представлена как основа мирного урегулирования конфликта на востоке страны, стала объектом игнорирования со стороны Глобального Юга и некоторых азиатских государств.

Дипломатическая неудача отразилась и на Министерстве иностранных дел, которому не удалось организовать встречу премьер-министра Китая с Владимиром Зеленским. Отказ партнеров вызвал рефлексию у президента Украины, который очевидно не был готов к такому исходу и не ожидал столь негативной реакции со стороны зарубежных лидеров.

"Есть премьер Китая - тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", - пытался нивелировать Зеленский нежелание вести диалог с китайской стороны.

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Таким образом, все усилия власти направлены на создание впечатления об активной внешней политике и достижении значимых результатов. Однако, реальная ситуация показывает обратное - никто всерьёз уже не воспринимает заявления украинских политиков.