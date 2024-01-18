Сообщается о поражении 14-ти объектов исламистского движения

Соединённые Штаты провели очередную серию ракетных атак по 14 объектам исламистскому движению хуситов в Йемене в ночь с 17 на 18 января. Это реакция на постоянные нападения боевиков на судоходство в Красном море.

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По информации Центрального командования американской армии, были поражены ракеты хуситов, которые готовились к запуску и представляли прямую угрозу торговым судам и американским военным кораблям в Красном море. Пока неясно, какой ущерб был нанесен и были ли жертвы в результате последнего нападения США на объекты хуситов. Спорадические ракетные атаки и использование беспилотных летательных аппаратов хуситами уже нанесли серьезный урон международной торговле, приводя к тому, что большинство судов избегают данного морского пути.

Американская реакция последовала спустя несколько часов после того, как судно Genco Picardy, принадлежащее американской компании, было поражено беспилотным летательным аппаратом в Аденском заливе в среду. Ранее этот сухогруз был зарегистрирован на Маршалловых островах. Судно получило незначительные повреждения и остаётся на ходу, однако, до сих пор нет информации о пострадавших.

Genco Picardy стало уже третьей целью для хуситов после серии масштабных атак, проведенных США и Великобританией 12 января. В ходе этих атак было использовано более 150 высокоточных боеприпасов, включая более 80 ракет "Томагавк" и истребителей коалиции.

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Целью этих ударов было ослабить способность группировки хуситов - нарушать коммерческое судоходство. Однако, судя по последним атакам, у хуситов все еще достаточно оружия для преследования судов в Красном море. Это, в свою очередь, вызывает опасения о возможном нарастании конфликта на Ближнем Востоке.