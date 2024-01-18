Пятый раз с начала года под ударом оказался военный аэродром в Староконстантинове

В ночь с 17 на 18 января российские военные продолжили атаки на тыловые объекты Вооруженных Сил Украины. Несколько боевых дронов были отправлены для нападения на военные объекты в Хмельницкой области.

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Одной из основных целей атаки стал военный аэродром в Староконстантинове. Это уже пятая атака на этот аэродром только с начала 2024 года. Атаки происходят после восстановительных работ украинской стороны, которые включают восстановление разрушенной инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы.

Российские войска также атаковали военные объекты украинских формирований в Снигиревке, к востоку от Николаева. В Харьковской области городе Чугуев, объекты ВСУ попали под огонь Вооруженных Сил России. Удары были нанесены по военным базам и территории, где размещалась военная техника.

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Одновременно с этим, украинское руководство попыталось осуществить беспилотную атаку на Московскую и Ленинградскую области. Украинский беспилотник впервые появился в небе над Ленинградской областью. Ночью украинские военные также пытались атаковать Брянскую область с помощью ракетного комплекса "Точка-У". Ракета была уничтожена на подлёте. Как сообщил брянский губернатор, пострадавших нет.