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Zelikman
В ночь с 17 на 18 января армия России вновь ударила по тыловой зоне ВСУ
Пятый раз с начала года под ударом оказался военный аэродром в Староконстантинове

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  В ночь с 17 на 18 января российские военные продолжили атаки на тыловые объекты Вооруженных Сил Украины. Несколько боевых дронов были отправлены для нападения на военные объекты в Хмельницкой области.

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  Одной из основных целей атаки стал военный аэродром в Староконстантинове. Это уже пятая атака на этот аэродром только с начала 2024 года. Атаки происходят после восстановительных работ украинской стороны, которые включают восстановление разрушенной инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы.

  Российские войска также атаковали военные объекты украинских формирований в Снигиревке, к востоку от Николаева. В Харьковской области городе Чугуев, объекты ВСУ попали под огонь Вооруженных Сил России. Удары были нанесены по военным базам и территории, где размещалась военная техника.

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  Одновременно с этим, украинское руководство попыталось осуществить беспилотную атаку на Московскую и Ленинградскую области. Украинский беспилотник впервые появился в небе над Ленинградской областью. Ночью украинские военные также пытались атаковать Брянскую область с помощью ракетного комплекса "Точка-У". Ракета была уничтожена на подлёте. Как сообщил брянский губернатор, пострадавших нет.

#техника #всу #армия #оружие #ракеты #аэродром #удары
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Хорошая статья. Интересно было бы увидеть статью, где подбиралась бы минимальная по цене плата, которая без перегрева потащит процессор. Взять популярных процессоров и подобрать оптимальные платы.
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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
RandomXP
13:49
Это жалкие проценты, пока у тебя нет жидкого азота или чиллера. Эта мать, кстати, под чиллер отлично подойдёт. И да, на каждый день она по некоторым параметрам избыточна.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
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