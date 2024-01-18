Общий объём рынка упал более чем на 11 процентов

В прошлом году 10 из 25 ведущих поставщиков полупроводников сообщили о значительном снижении выручки. По предварительным данным Gartner, в 2023 году мировая выручка от производства полупроводников составила 533 миллиарда долларов, что на 11,1% меньше, чем в предыдущем году. Особенно сложная ситуация сложилась в сегменте памяти.

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Выручка от DRAM сократилась на 38,5% до 48,4 миллиарда долларов, а выручка от NAND flash уменьшилась на 37,5% до 36,2 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. Джо Ансворт, вице-президент Gartner по аналитике, отметил, что снижение произошло из-за недостаточно востребованных товаров и избытка запасов смартфонов, ПК и серверов, особенно в первой половине года.

Intel вернула себе первое место в общем рейтинге, опережая Samsung с выручкой в 48,67 миллиарда долларов. Однако, по сравнению с предыдущим годом, выручка Intel снизилась на 16,7% с 58,44 миллиарда долларов. Samsung заняла второе место с 39,91 миллиарда долларов и долей рынка 7,5%, что на 37,5% меньше, чем в 2022 году.

Nvidia стала крупнейшим победителем среди пяти лидеров. Компания поднялась на семь позиций и завершила прошлый год с выручкой в 23,98 миллиарда долларов, что на 56,4% больше, чем годом ранее. Значительный успех Nvidia на рынке искусственного интеллекта способствовал этому росту и позволил достичь самой высокой позиции в их истории.

STMicroelectronics также продемонстрировала впечатляющие результаты, поднявшись с 11-го до 8-го места в рейтинге. Они получили 3,2% рынка с выручкой в 17,06 миллиарда долларов, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году.

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Компания Broadcom заняла четвертое место с выручкой в 25,89 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Остальные участники топ-10, включая Qualcomm, AMD и Apple, заняли те же позиции, что и годом ранее.