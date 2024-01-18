Новый дрон напоминает авиационную бомбу или ракету с пересекающим фюзеляж основным крылом





В украинских интернет-сообществах появились видео и фотоматериалы, отображающие новаторскую версию беспилотного воздушного аппарата. Уникальной особенностью этого дрона является его реактивный двигатель.

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Этот автономный аппарат спроектирован в виде самолета с жестким крылом и имеет реактивный двигатель, размещенный в задней части корпуса. Конструкция беспилотника напоминает авиационные бомбы или ракеты с основным крылом, пересекающим фюзеляж сверху, и заканчивающимися косыми краями; а также небольшие передние крылья.

Хвостовое оперение дрона имеет форму трапеции, при этом верхняя балка, вероятно, может быть снята. Видеоролик демонстрирует полет этого украинского дрона, который, по-видимому, представляет собой экспериментальную модель.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/milinside/341

Недавно подразделения Вооруженных Сил Украины усилили свои атаки на территорию Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов. Каждый день появляются сообщения о попытках атаки украинских вооруженных формирований на различные российские города. Накануне несколько беспилотных аппаратов были уничтожены в небе над Воронежем и Белгородом.

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Однако, украинские военные признают, что за последние два года начали сильно отставать от российских вооруженных сил как в количестве различных дронов, так и в их качестве.