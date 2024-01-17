Высокоточная баллистическая ракета Хайбар-Шекан сумела преодолеть 1300 километров и поразить объекты ИГИЛ

Серия ракетных ударов, совершенных Ираном через свои границы, впервые позволила обнаружить новую часть оружейного арсенала Исламской Республики, способную без особых сложностей ударить по Израилю.

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Корпус Стражей Исламской Революции недавно выпустил по ИГИЛ в Сирии баллистическую ракету с высокой точностью, которая имеет название "Хайбар-Шекан" или "Хайбар-Брейкер", информирует агентство Tasnim. Стоит отметить, что этот ракетный удар стал самым грандиозным в истории КСИР.

Дальность полета ракеты составляет 1300 км, что практически совпадает с расстоянием до израильского города Тель-Авива. Разработка этой ракеты Ираном ранее связывалась с продолжительным конфликтом с Израилем. Однако, как правило, Иран предпочитал конфликтовать с Израилем через посреднические группировки.

По словам Тегерана, "Хайбар-Шекан" имеет максимальную дальность полета в 1450 км и способен обойти систему противоракетной обороны Израиля. Название ракеты, кажется, имеет отсылку к поселению на территории Саудовской Аравии, где в седьмом веке произошла битва между пророком Мухаммедом и евреями.

"Вероятно, это самая совершенная ракета, которая есть у Ирана для нанесения удара по Израилю", - отметил Фабиан Хинц, научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований.

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"Однако, конечно, если вы намереваетесь использовать ее против Израиля, нужно учитывать факт того, что Израиль обладает одной из лучших систем противоракетной обороны в мире", - добавил он.