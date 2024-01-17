При срабатывании изделие выпускает раздражающие химические вещества и нейтрализует тем самым группу противника

В ближайшее время российским военным будет представлена новейшая противопехотная мина, оснащенная нелетальными средствами воздействия. Министерство обороны уже получило патент на данное изделие.

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По информации, раскрытой военным ведомством, была разработана противопехотная мина с расширенной зоной воздействия, созданная для "эффективной нейтрализации" личного состава противника с помощью раздражающих веществ в небольших пропорциях. Поражающее вещество, которое содержится в изделии, оказывает раздражающее действие на глаза, дыхательные органы и кожу.

Благодаря своей конструкции данная мина создает большую зону воздействия, что значительно повышает ее эффективность. Временный паралич, вызванный воздействием данной мины, препятствует активным действиям противника. По сравнению с прототипами и аналогами, новая противопехотная мина, благодаря угловому распылению пиротехнических элементов, создает обширную зону нелетального поражения, значительно повышая эффективность ее действия - сообщают в Министерстве Обороны.

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Новая мина может быть использована с любыми обычными взрывателями контактного и неконтактного действия, что значительно облегчает ее использование в зоне боевых действий.