Два из них будут дронами самолётного типа, а третий аппарат станет беспилотной подводной лодкой

Военно-Морские Силы Федеративной Республики Германии готовятся внедрить новых беспилотных аппарата, сообщил командующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак. Планируется, что в 2024 году будут испытаны три новых беспилотных платформы, из которых две будут воздушными, а одна — подводной.

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Первая платформа, названная MQ-9B SeaGuardian, представляет собой многоцелевой морской беспилотный летательный аппарат, разработанный на базе известного БПЛА MQ-9 Reaper. SeaGuardian способен выполнять широкий спектр задач, включая разведку и поиск подводных лодок.

Вторая платформа, называемая Heron TP, является многоцелевым разведывательно-ударным БПЛА, предназначенным для выполнения задач разведки и борьбы с надводными и наземными целями.

Командующий также сообщил о третьей платформе - BlueWhale System (ELI-3325), которая является многоцелевым подводным необитаемым аппаратом. BlueWhale предназначен для разведки, поиска субмарин, морских мин, а также для поддержки и скрытного снабжения специальных подразделений.

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Интересно отметить, что две из трех платформ были разработаны израильскими компаниями. Внедрение новых беспилотных платформ в ВМС Германии позволит показывает, насколько европейская страна решительна в своих стремлениях, создать самую мощную армию в Европе, как было заявлено в начале 2023 года министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.