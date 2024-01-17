Однако из-за усиливающего напряжения между Китаем и США, а также ошеломительного возвращения Huawei с флагманским смартфоном Mate 60 Pro продажи компании могут упасть в текущем году

За прошлый год iPhone компании Apple Inc. сместили устройства Samsung Electronics Co. с лидирующей позиции и стали самыми продаваемыми смартфонами. Впервые с 2010 года крупнейшая южнокорейская компания уступила лидерство.

реклама

Согласно исследованию компании IDC, в 2023 году доля iPhone составляла пятую часть мирового рынка, где было реализовано порядка 235 миллионов поставок. Samsung занял второе место с 226,6 млн продаж, превзойдя производителей из Поднебесной, включая Xiaomi Corp., которые справляются с общим спадом отрасли хуже, чем конкуренты. Apple воспользовалась агрессивными предложениями, которые подтолкнули пользователей к премиум-классу устройств. Компания нарастила объемы поставок в 2023 году, несмотря на неудачную премьеру iPhone 15 в Китае - крупнейшем международном рынке страны, где Huawei Technologies Co. становится все более популярной, а государственные запреты сокращают продажи.

По данным IDC, повышение ценового статуса iPhone в частичной степени связано с привлекательными программами обмена. Apple была единственным игроком в тройке лидеров мирового рынка, который показал рост на 3,7%, но возможен более широкий спад. Продажи последних версий iPhone в Китае значительно снизились по сравнению с предыдущими моделями, и некоторые аналитики прогнозируют, что этот тренд будет усиливаться.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одной из проблем Apple на самом крупном рынке мобильных устройств является местный техногигант Huawei, который вернул часть рыночной доли после санкций США. Они представили смартфона Mate 60 Pro с передовым процессором китайского производства. На этой неделе Apple снизила цены на iPhone в Китае на 5% в попытке сдержать дальнейший спад продаж.