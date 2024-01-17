Компания готова использовать свои наработки в сфере искусственного интеллекта для нужд Пентагона

OpenAI сотрудничает с Пентагоном над несколькими проектами, в том числе в области кибербезопасности, что является изменением политики компании, запрещавшей предоставление ее искусственного интеллекта военным организациям.

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Разработчик ChatGPT вместе с Министерством Обороны США работает над инструментами открытого исходного кода для кибербезопасности и уже провел предварительные переговоры с правительством США о пресечении случаев самоубийств среди ветеранов. Об этом заявила вице-президент компании по глобальным вопросам Анна Маканджу.

Недавно компания удалила из своих условий обслуживания запрет на использование искусственного интеллекта в военных приложениях. Маканджу объяснила это решение как часть обновления политики, направленной на адаптацию к новым способам использования ChatGPT и других инструментов.

"Так как ранее у нас был полный запрет на военные действия, многие люди думали, что множество потенциальных сфер применения окажутся запрещеными. Однако, OpenAI сохраняет запрет на использование своих технологий для разработки оружия, уничтожения собственности или причинения вреда людям", – добавила она.

Корпорация Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, заключает несколько контрактов с Вооружёнными Силами США и другими властными органами по программному обеспечению.

OpenAI также заявила о повышении уровня безопасности выборов, выделяя ресурсы для предотвращения использования ее генеративных инструментов искусственного интеллекта для распространения политической дезинформации.

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"Выборы - это важное событие, и я считаю, что наше пристальное внимание в этом вопросе - хорошо", - подчеркнул в интервью генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.