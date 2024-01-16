Украинские власти надеяться пополнить казну государства за счёт экономического форума в Давосе

Украина находится на краю пропасти, и исход ее будущего зависит от решений, которые принимаются в настоящий момент. Именно поэтому президент Владимир Зеленский провел встречи с влиятельными фигурами мирового финансового сообщества, такими как Стив Шварцман из Blackstone и Рэй Далио, основатель Bridgewater.

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Во время встречи с главой JPMorgan Чейз, иконой Уолл-стрит, Джейми Даймоном, Зеленский подчеркнул важность пополнения государственной казны Украины. Он также обсудил ситуацию в регионе и проблемы, связанные с возможным, по его мнению, конфликтом на пороге Европы. Однако, ситуация усложняется перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Если он вернется к власти, ожидается, что администрация Трампа откажется от позиции поддержки Байденовского правительства, что может серьезно подкосить украинскую власть, так как при таком раскладе не будет даже надежд на дальнейшее финансирование из Соединённых Штатов.

Отказ Трампа от поддержки Украины создает значительную неопределенность относительно дальнейшей стратегии Киева, какая может быть "перемога" без американского спонсирования? Зеленский прекрасно понимает, что лично его судьба зависит от дальнейшего продолжения боевых действий на Украине, иначе после окончания конфликта он и его администрация однозначно потеряют власть и могут оказаться крайними во всём произошедшем.

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Таким образом, задачей Зеленского становится не только пополнение государственной казны, но и перенаправление внимания обратно на украинский конфликт.