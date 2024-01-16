Илон Маск стремится составить конкуренцию популярной платформе

Одна из ведущих звезд YouTube разместила своё первое видео на платформе X, что стало значимым событием для Илона Маска, ведь он стремится привлечь модных блогеров и влиятельных личностей из бывшего Twitter.

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Миллиардер повторно опубликовал видео, созданное Джимми Дональдсоном, более известным как MrBeast, с его огромным количеством подписчиков на YouTube - более 230 миллионов. Это произошло спустя несколько лет с момента, когда генеральный директор Tesla Inc. обсуждал с онлайн-знаменитостью потенциал платформы X.

На сегодняшний момент у Дональдсона уже более 25 миллионов подписчиков на платформе X, что всё ещё является лишь небольшой частью его присутствия на YouTube. На утро вторника его твит набрал около 30 миллионов просмотров. Идея Маска заключается в преобразовании платформы социальных сетей, которую он приобрёл в 2022 году, в так называемое "приложение для всего" или набор сервисов, доступных пользователям на их смартфонах. Маск также выразил интерес в том, чтобы сделать платформу X конкурентоспособной по отношению к YouTube, лидеру в области онлайн-видео, принадлежащему Google. В этом месяце X объявил о запуске ряда новых шоу, включая партнерство с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном.

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Однако, конкурирующие сервисы, вроде Facebook от Meta Platforms Inc., до сих пор привлекают только небольшую долю пользователей, а рекламодатели переходят на другие платформы. Ожидается, что доходы от рекламы в 2023 году снизятся, частично из-за беспокойства брендов по поводу изменений в политике модерации контента на платформе X.