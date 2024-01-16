Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Один из крупнейших блогеров YouTube MrBeast разместил своё первое видео на X
Илон Маск стремится составить конкуренцию популярной платформе

реклама

  Одна из ведущих звезд YouTube разместила своё первое видео на платформе X, что стало значимым событием для Илона Маска, ведь он стремится привлечь модных блогеров и влиятельных личностей из бывшего Twitter.

реклама

  Миллиардер повторно опубликовал видео, созданное Джимми Дональдсоном, более известным как MrBeast, с его огромным количеством подписчиков на YouTube - более 230 миллионов. Это произошло спустя несколько лет с момента, когда генеральный директор Tesla Inc. обсуждал с онлайн-знаменитостью потенциал платформы X.

  На сегодняшний момент у Дональдсона уже более 25 миллионов подписчиков на платформе X, что всё ещё является лишь небольшой частью его присутствия на YouTube. На утро вторника его твит набрал около 30 миллионов просмотров. Идея Маска заключается в преобразовании платформы социальных сетей, которую он приобрёл в 2022 году, в так называемое "приложение для всего" или набор сервисов, доступных пользователям на их смартфонах. Маск также выразил интерес в том, чтобы сделать платформу X конкурентоспособной по отношению к YouTube, лидеру в области онлайн-видео, принадлежащему Google. В этом месяце X объявил о запуске ряда новых шоу, включая партнерство с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Однако, конкурирующие сервисы, вроде Facebook от Meta Platforms Inc., до сих пор привлекают только небольшую долю пользователей, а рекламодатели переходят на другие платформы. Ожидается, что доходы от рекламы в 2023 году снизятся, частично из-за беспокойства брендов по поводу изменений в политике модерации контента на платформе X.

#илон маск #twitter #youtube #сервисы
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
34
Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
6
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
4
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
6
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
10
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
Киев использует аэродром Молдавии для получения военных грузов
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
65
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
102
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
23
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
10
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8
О современном состоянии подводного флота ВМС Германии
+

Сейчас обсуждают

Валерий
14:48
3060 за 70к. Гений!
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
fynjy_2005
14:44
да нам в целом по.. куда там и что ты там поставишь-то если что. Просто не люблю высеры чушпанов
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
fynjy_2005
14:43
вообще не фанат. Я могу только предположить что достался кривой экз 6800хт, потому как у меня год карта была...и чет проблем ну вообще не было
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Кирилл Пушкарский
14:43
Форк чего? Разберитесь сперва что такое PortProton
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Сергей Козлов
14:38
Только дурень будет их брать для работы. Во-первых слабые. Во-вторых при гарантийном случае, когда у тебя сроки горят не вариант. Для игорей в бомже-сборку или для школьнега младших классов самое оно.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Китя.
14:35
Все карты с 8GB. это уже все затыхи минимум 16GB.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Бот_Пригожина_03081
14:35
Инфляция в США с тех лет сильно выросла, продукты чуть ли не вдвое в цене выросли. Вот и по железу тоже инфляция бьёт.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
&lt;TopUpdate&gt;
14:33
В качестве термоинтерфейса использовался так называемый «жидкий металл» ТХЛ-23 - жидкий металл фасуют в шприцы по 20гр? Или может это всё таки обычная термопаста, а не жидкий металл.
Российский оверклокер закрепил лидерство в рейтинге AMD Radeon RX 7900 XT
Станислав Машкин
14:32
Че? Вы там совсем еб**сь? С каких пор форк оригинального продукта стал называться собственной разработкой?
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Руслан
14:31
rx6800 - пользуюсь fsr в режиме качество , монитор - 4к, 60Гц. До неё была 3060ti тоже палит , в тестах температура GPU доходила до 80 гр. 3060ti была приобретена новой за 35000р в конце 2022г . М...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем