По словам политика, есть всего два реальных кандидата на кресло президента США и Дональд Трамп является лучшим из них

Новоиспеченный политический деятель Вивек Рамасвами, который привлекал внимание своими резкими выступлениями на дебатах, прекратил амбициозную кампанию за кресла президента США после слабых результатов в штате Айова и впоследствии выразил свою поддержку Дональду Трампу.

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"Как я уже говорил с самого начала, в данной гонке сражаются два кандидата, призывающих к приоритету Америки, и я позвонил Дональду Трампу, чтобы сообщить ему об этом", - заявил Рамасвами своим сторонникам поздно вечером в понедельник, после решающей победы Трампа на первых в стране предварительных выборах. "Впредь, он будет иметь мою полную поддержку".

Рамасвами изо всех сил старался преодолеть огромную разницу в опросах, уступая губернатору Флориды Рону ДеСантису, занявшему второе место с большим отрывом, и бывшему представителю ООН Никки Хейли, занявшей третье место.

Этот 38-летний политик возглавлял неортодоксальную и эксцентричную кампанию, включая чтение рэпа под песню "Lose Yourself" Эминема на ярмарке в штате Айова, что послужило причиной появления вирусных видеороликов в социальных сетях.

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Изначально Рамасвами яро поддерживал Трампа, обещая помиловать бывшего президента в первый же день его пребывания в должности. Его рассматривают как потенциального кандидата на должность во втором правительстве Трампа, особенно после его поддержки.