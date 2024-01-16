Официальные лица США заявляют, что жертв и разрушений не имеется

Недавние события вызывают серьезную тревогу в международном сообществе. Иран, один из ключевых игроков на Ближнем Востоке, провел ракетные удары по авиационной базе Соединённых Штатов Америки и консульству в Ираке.

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Согласно данным, полученным от Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), авиаудары были нанесены по американской базе Аль-Харир в аэропорту Эрбиля, а также по консульству, штабу курдской службы безопасности и резиденции бизнесмена Пешвы Дзаи. По словам КСИР, удары были направлена на уничтожение антииранских шпионских преступных группировок и мест собраний Моссада, израильской разведывательной службы.

Тем не менее, американские официальные лица утверждают, что ни один американский объект не пострадал от ракетных ударов. Ситуация продолжает развиваться, и еще непонятно, какие последствия могут возникнуть в будущем.

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На фоне и так уже напряжённой ситуации в регионе, последние события вызывают всё больше опасений дальнейшей эскалации конфликта между западными державами и Исламской Республикой Иран.