На Сватовском направлении бойцы продвинулись глубиной до 1.7 километра





За последние дни,Вооруженные Силы России сумели достичь существенных успехов на нескольких направлениях. Из информации российских военных журналистов и средств массовой информации Украины следует, что войска России продвинулись в районах Северного и Опытного под Авдеевкой. Это продвижение описывается как "значительное". Помимо этого, российские подразделения увеличивают свою подконтрольную зону около очистных сооружений в Авдеевке. Российская армия также продвигается вдоль железной дороги в сторону населенного пункта Очеретино.

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На Северском участке российские силы вошли в южные районы населенного пункта Спорного. В настоящее время военные обустраивают позиции на окраинах этого населенного пункта. На Артемовском участке движение российской армии в сторону города Часов Яр, который является основным укрепрайоном на данном участке линии соприкосновения, не прекращается. На Марьинском направлении также отмечается продвижение российских войск на окраинах Георгиевки.

В окрестностях села Макеевка на Сватовском участке линии соприкосновения российские силы продвигаются на определенном участке шириной до 2,2 километра и глубиной до 1,7 километра. На Кременском участке ведутся ожесточенные бои в районе Торского выступа. Продолжается также борьба в Серебрянском лесу, где бойцы отражают попытки украинских формирований совершить атаку.

Ситуация на Купянском направлении для Вооружённых Сил Украины развивается неблагоприятно .В особенности, львиная часть села Синьковка уже находится в зоне риска. Российские войска постепенно вытесняют неприятеля и противостоят его контратакам.

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Вчера вечером российская армия атаковала украинские позиции на Западе от села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Помимо этого, продолжаются атаки западнее посёлка Старомайорское и в направлении Пречистовки. Украинские формирования стараются удержать оборону.