Из-за ошибок в программном обеспечении, побороть удалось только расширения Adblock/Adblock Plus

YouTube продолжает борьбу с пользователями, которые применяют блокировщики рекламы. В настоящее время, при обнаружении программного обеспечения для блокировки рекламы, YouTube применяет наказания, которые приводят к замедлению работы всего сайта. Это влияет на качество просмотра и делает его "неоптимальным".

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Однако, недавние проблемы с замедлением коснулись только пользователей Adblock/Adblock Plus, вероятно, из-за ошибки в программном обеспечении. Другие блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, не столкнулись с подобными проблемами на YouTube.

Исходная история началась еще в ноябре прошлого года, когда YouTube перешел от экспериментального этапа к полноценным усилиям по борьбе с блокировкой рекламы. Компания предупреждала пользователей о нарушении условий обслуживания и рассматривала возможность отключения блокировщиков рекламы или подписки на YouTube Premium.

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Эта кампания оказалась довольно успешной, поскольку количество удаленной рекламы значительно возросло после запрета. Но YouTube хотел больше способов стимулировать пользователей просматривать рекламу или подписываться на услуги, поэтому начал задерживать загрузку видео в течение пяти секунд после обнаружения блокировщика рекламы. Компания подтвердила, что этот "неоптимальный просмотр", связан с блокировкой рекламы.