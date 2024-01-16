Точная информация о пострадавших в ходе стычки пока не разглашается

Информация о стычке, разразившейся на границе между Израилем и Египтом, была подтверждена израильскими официальными лицами. По свидетельствам очевидцев, военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по лицам, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Израиля через район Ницана недалеко от пограничного перехода Аль-Авджа.

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Командование ЦАХАЛ заявило, что многие из попытавшихся прорваться были вооружены. Со стороны Египта было сообщено, что их пограничники проводили операцию по пресечению контрабанды запрещенных грузов, которые перевозились под предлогом гуманитарной помощи для Газы.

Египетские представители утверждают, что их пограничники открывали огонь не на израильских солдат, а на контрабандистов. Израильская сторона заявляет о ликвидации нескольких человек, пытавшихся проникнуть на ее территорию. На данное время нет информации о том, чем конкретно были вооружены эти лица. Не сообщается о погибших и раненых среди израильских и египетских силовиков.

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Пограничный переход Аль-Авджа-Ницана находится приблизительно в 40 километрах от населённого пункта Рафах, который является ключевым транзитным пунктом между Газой и Египтом, а также временным местом размещения для большого количества беженцев из северных и центральных районов сектора Газа