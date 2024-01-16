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Zelikman
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
Новый продукт должен компенсировать нехватку других боеприпасов для ВСУ

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  Киев активно занимается разработкой новых дронов, которые в будущем будут использоваться для компенсации дефицита артиллерийских снарядов. В рамках этой задачи украинские специалисты работают над различными вариантами боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов, включая системы поражения бронетехники. Недавно военным Вооруженных Сил Украины был представлен один из таких инновационных продуктов.

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  Украинские инженеры разработали специальные пробивные боеприпасы, предназначенные для уничтожения российской бронетехники, особенно легкой. Один из таких боеприпасов, известный как EFP-S, предназначен для установки на FPV-дроны. Разработчики заявляют, что данный боеприпас способен пробивать броню боевых машин пехоты, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских систем, даже если включены противокумулятивные экраны.

  Уничтожение техники происходит при помощи "ударного ядра" с высокой дальностью. Среди других характеристик боеприпаса следует отметить: вес поражающего элемента - 165 г, скорость - 1800 м/с, радиус эффективного поражения - 8 метров. EFP-S устанавливается на FPV-дроны с помощью специальных хомутов, которые идут в комплекте с боеприпасом. О текущем этапе разработки не сообщается, но отсутствие информации о его применении на линии боевых действий позволяет предположить, что поставки в Вооруженные Силы Украины еще не начались.

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  Ранее в Киеве объявили о необходимости производства и поставки одного миллиона FPV-дронов в украинскую армию к 2024 году. Киев уже призвал граждан Украины самостоятельно собирать беспилотники для Вооруженных Сил, но за свой счет.

#сво #всу #технологии #армия #оружие #дроны #боеприпасы
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