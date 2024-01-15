Причиной тому стали развернувшаяся военная операция США и Великобритании

Как стало известно, Катар временно заблокировал отправки танкеров с сжиженным природным газом через Баб-эль-Мандебский пролив из-за авиаударов, проведенных Соединёнными Штатами по хуситам в Йемене. Эти авиаудары увеличили риски на этом морском пути. По данным агентства Bloomberg, как минимум пять судов, которые эксплуатирует Катар и которые направлялись к Южному Красному морю, остановили своё движение с пятницы. Три из них находятся у берегов Омана, одно судно - в Красном море, а другое - вблизи Суэцкого канала в Средиземном море.

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Объединенная группировка, включая ВМФ Соединённых Штатов и Великобритании, советуют коммерческим судам избегать опасной зоны на юге Красного моря после авиаударов, нанесенных против йеменских хуситов. Как минимум три оператора нефтяных танкеров уже заявили, что не будут проходить через этот район.

Хуситы пока не атаковали танкеры с жиженым газом,однако Катар изменил маршрут транспортировки. .Катар является одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире и обычно доставляет его в Европу по морскому пути через Красное море, так как альтернативный маршрут вокруг южной оконечности Африки занимает гораздо больше времени. В прошлом году около 13% потребления Западной Европы приходилось на поставки газа из Катара.

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Сложившаяся ситуация может сказаться на поставках газа для теплоэлектростанций в Европе, но вряд-ли приведут к дефициту в ближайшем будущем. Запасы газа достаточно большие, а промышленный спрос остается слабым. Цены на газ в Европе близки к самому низкому уровню с августа.