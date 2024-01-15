Производство данных перспективных кораблей планируется на 2032 год

На портале USNI news появилась статья, которая раскрывает некоторые технические характеристики и сроки выпуска перспективных эсминцев для Военно-Морских Сил Соединённых Штатов Америки.

реклама

Важно отметить, что на данный момент доступны только иллюстративные изображения, так как реальные чертежи, даже самые общие, пока еще отсутствуют. Предполагается, что водоизмещение новых эсминцев составит примерно 13500 тонн, то есть больше, чем у "Тикондероги" и примерно равно китайскому Типу 055, но меньше чем у "Замволта". Общая компоновка новых судов является средним вариантом между "Арли Берком" и "Тикондерогой". Надстройка на корме новых эсминцев относительно большая, но все же меньше, чем у "Тики". Однако причина возникновения такой надстройки у "Тикондероги" связана с необходимостью размещения дополнительных АФАР и станций наведения ЗРК, в то время как причина возникновения аналогичных надстроек на новых эсминцах пока неизвестна.

Согласно появившейся информации, силовая установка новых эсминцев местами будет аналогичной той, что используется на "Замволте". Это означает, что электрогенераторы будут приводиться в действие газовыми турбинами, а электродвигатели будут использоваться для движения судна и работы его систем. В прошлом году был собран прототип такой силовой установки на наземном испытательном стенде на верфи в Филадельфии, штат Пенсильвания, чтобы проверить ее заявленные характеристики и надежность. Представленная схема позволяет обеспечить достаточное количество электроэнергии для движения судна и работы его систем.

Контр-адмирал американского флота Фред Пайл, директор по надводным боевым действиям, заявил следующее: ВМС планируют построить новый эсминец DDG(X) на базе мощной радиолокационной системы для противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, которая была разработана для эсминцев типа Флайт III. Предполагается, что новые эсминцы будут иметь увеличенный запас ракет для систем вертикального пуска примерно на 30%. Кроме того, возможно, эти суда будут использоваться для разработки и размещения гиперзвуковых ракет.

Строительство новых эсминцев DDG(X) планируется начать в 2032 году. Предполагается, что стоимость каждого судна составит около 3,4 миллиарда долларов, что сопоставимо с затратами на "Замволт". На строительство будут задействованы проверенные и известные судоверфи General Dynamics Bath Iron Works в Бате, штат Мэн, и HII's Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Однако, с целью диверсификации строительства и снижения возможных рисков, не исключается возможность заключения контракта с третьей фирмой. Важно отметить, что рост стоимости по мере реализации проекта является главным риском, с которым ВМС США уже сталкивалась при строительстве "Замволтов".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется, что строительство серии эсминцев типа "Арли Берк" Флайт III будет продолжаться примерно до 2035 года, чтобы предотвратить возможные проблемы, если произойдет что-то аналогичное ситуации с "Замволтами".