Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Киев использует аэродром Молдавии для получения военных грузов
Кишинёв стал логистическим узлом между Украиной и страна Запада

реклама

  Как сообщают украинские источники, Киев использует Молдавию как промежуточный пункт для доставки военных грузов, преимущественно через аэропорт Кишинева. В связи с закрытием воздушного пространства Украины, авиакомпании SkyUp и Windrose Airlines проводят авиарейсы через аэропорт Кишинева. Воённые грузы также перевозятся украинскими самолетами, которые в настоящее время базируются в Кишиневе и выполняют регулярные рейсы по Европе. Согласно информации, имеющейся в настоящее время, эти рейсы также нацелены на перевозку специфических военных грузов для Министерства Обороны Украины.

реклама

  Согласно источникам, Украина открыто использует Молдавию в качестве промежуточной базы для доставки военных грузов, особенно из Великобритании. И с учетом заключенных соглашений между Украиной и Британией, Молдавия становится важным логистическим узлом, через который будет осуществляться снабжение Киева.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Ранее стало известно о намерении Зеленского, оказать давление на президента Молдавии в вопросе Приднестровья. В случае, если Кишинев официально попросит помощи у Украины, это откроет путь для атак ВСУ на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Киев имеет интерес к использованию складов, содержащих большое количество боеприпасов, в Колбасненском районе. Провокации у границ уже имели место быть.

#украина #сво #всу #техника #армия #оружие #самолёты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
8
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
2
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
10
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
30
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
5
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
4
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
11
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
3
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
5
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
+
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
1
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ЕС рассматривает запретительные тарифы для производителей электромобилей BYD, Geely и Saic
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
82
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
12
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
92
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
2
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
105
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
5
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
3

Сейчас обсуждают

kitava
22:58
Слома нет, но хруст уже слышен.
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
kitava
22:56
3 млн резерв? А кто работать будет то?? Армии в вакууме не существует. Все эти советские инфраструктурный комплексы требуют народу. Иначе фекалмями будет не только Киев залит. Та же укрзалезница приле...
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
Иван Горыныч
22:52
Доигрались, а НАТОвамвхату и Балтика внутреннее море НАТО, с праздником вас дорогие друзья ОТОДВИГАЛЬЩИКИ!!!🤣😂🤣😂🤣
Тайвань призывает Китай развеять недоразумения после президентских выборов
Pevt
22:51
Приветствую! Никогда не занимался разгоном и тд. Но вот вставил новехонькую GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC [GV-N406TWF2OC-8GD]. Хотел сделать ее менее прожорливой. Потому как в то что я игр...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
valderm
22:50
у соловья свистащий зуб выбили, он тока шипеть может
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
glavhyilo
22:45
у человека откладывается только то,что он пережил до 17 лет на всю жизнь,тут только от этого зависит,человек ничего нового уже не воспринимает.Те кто посылает на убой,прекрасно знает,какой возраст буд...
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
Vadim Iljin
22:44
удрал ??А в Работино тебя так ждали хухел
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Vadim Iljin
22:38
ты бы еще деда Бидона или коксоЗелю процитировал ))) Почему не на фронте чубатня?В проебалтике заховался шароварный?
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Vadim Iljin
22:35
он не просто кастрат .он просто цыпсошник -! Хухел сбежавший от русского оружия и тявкающий за углом европейского сортира
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Vadim Iljin
22:33
СССР не успел отдать , по пичине ликвидации ! Остальное отдала Россия как преемница в 2006! Матчасть надо изучать ,прежде чем трещать! Это кстати ещё один факт того насколько 2замечательной" была помо...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем