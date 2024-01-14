Кишинёв стал логистическим узлом между Украиной и страна Запада

Как сообщают украинские источники, Киев использует Молдавию как промежуточный пункт для доставки военных грузов, преимущественно через аэропорт Кишинева. В связи с закрытием воздушного пространства Украины, авиакомпании SkyUp и Windrose Airlines проводят авиарейсы через аэропорт Кишинева. Воённые грузы также перевозятся украинскими самолетами, которые в настоящее время базируются в Кишиневе и выполняют регулярные рейсы по Европе. Согласно информации, имеющейся в настоящее время, эти рейсы также нацелены на перевозку специфических военных грузов для Министерства Обороны Украины.

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Согласно источникам, Украина открыто использует Молдавию в качестве промежуточной базы для доставки военных грузов, особенно из Великобритании. И с учетом заключенных соглашений между Украиной и Британией, Молдавия становится важным логистическим узлом, через который будет осуществляться снабжение Киева.

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Ранее стало известно о намерении Зеленского, оказать давление на президента Молдавии в вопросе Приднестровья. В случае, если Кишинев официально попросит помощи у Украины, это откроет путь для атак ВСУ на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Киев имеет интерес к использованию складов, содержащих большое количество боеприпасов, в Колбасненском районе. Провокации у границ уже имели место быть.