С раскруткой технологии искусственного интеллекта, компания побила рекорды 2021 года, когда рынок видеоадаптеров переживал майнинг-бум

Nvidia Corp. показывает лучший старт года в своей истории, продолжая быстрое движение вверх, в результате чего акции компании выросли почти на 240% в 2023 году.

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Рыночная капитализация компании в сфере искусственного интеллекта увеличилась примерно на 128 миллиардов долларов после роста примерно на 10% в этом месяце, что является невиданным ростом стоимости за первые девять торговых дней года для компании.

Это хорошая новость для сторонников Nvidia и свидетельство того, что тренд на искусственный интеллект продолжает набирать обороты, по крайней мере, для компании, которую многие считают одним из крупнейших пионеров в этой области. Nvidia в этом году значительно превосходит общий рынок и остальные технологические акции так называемой "Великолепной семерки" с огромным капиталом.

Аналогичным 2023 году можно назвать лишь 2021, когда компания взлетела во время очередного майнинг-бума. В тот период, главными покупателями продукции Nvidia были различные фирмы, компании и даже частные лица, занимающиеся добычей криптовалют. В настоящий же момент, основной доход идёт от разработчиков Искусственного интеллекта, жадно скупающих высокопроизводительные видеоадаптеры.

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"На мой взгляд, Nvidia - это лучший игрок в своем классе", - заявила главный исполнительный директор компании Banrion Capital Management LLC Шана Сиссел, добавив, что компания доминирует на своем рынке, имеет крепкие отношения с клиентами и стремительно развивается. "У этой компании мало слабых мест".