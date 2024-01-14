За последние два года стоимость западных артиллерийских боеприпасов выросла в разы

Шведское правительство решило расширить выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые являются дефицитными на рынке. По информации Министерства Обороны Швеции, уже было получено распоряжение на подписание предварительного контракта с норвежско-финской компанией Nammo.

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Эта инициатива направлена не только на снабжение Северной Европы необходимыми артиллерийскими боеприпасами, но и на поддержку Украины в условиях конфликта, который продолжает разворачиваться в рамках Специальной Военной Операции. Соглашение было подписано между Управлением Материального Обеспечения Обороны Швеции и производителем боеприпасов Nammo. Пока не раскрывается точный объем заказа, но учитывая то, что и Украина, и Швеция нуждаются в артиллерийских боеприпасах, можно сделать вывод, что объем должен быть значительным.

"Мы совершаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это позволит сократить сроки поставок и увеличить возможность помощи Украине. Одновременно мы обеспечим надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швецию и Северный регион в долгосрочной перспективе", - рассказал руководитель направления вооружений FMV Йонас Лоцне.

Финансирование производства снарядов будет осуществляться Швецией и Евросоюзом. Когда ЕС выделит необходимые средства, предварительное соглашение будет превращено в контракт. До этого момента запуск производства не будет осуществлен. Стоит отметить, что Финляндия также расширяет производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов по аналогичной схеме с помощью Европейского союза.

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Ранее было сообщено о повышении цен на артиллерийские снаряды в связи с активным спросом, вызванным конфликтом на Украине и нехваткой боеприпасов в арсеналах западных стран.