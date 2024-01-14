Практически по всей линии соприкосновения наблюдаются интенсивные бои

Продолжается операция российских специальных сил, очередной день на линии боевого соприкосновения не принёс никаких существенных изменений. Отмечается активность российских подразделений, которые проводят атаки, перетекающие в стрелковые бои.

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Согласно последнему докладу Министерства обороны, ситуация на Купянском направлении остается напряженной, особенно в районе Синьковки, где украинские формирования предпринимают неудачные попытки контратаковать. Российские вооруженные силы проводят удары по позициям Вооруженных Сил Украины в Кисловке, Харьковской области, и Розовке, Луганской Народной Республики. В окрестностях Волчанска уничтожены склады с боеприпасами 113-й бригады технического обеспечения. Отмечается отсутствие значительных изменений на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ предпринимают неудачные атаки в районе Червоной Дибровы. Позиции украинских сил в Серебрянском лесничестве оказались под ударом артиллерии.

Вооруженные силы России продолжают наступление в районе Авдеевки на Донецком направлении, проводя штурмовые действия в районах Степового, СТ "Ивушка", "Ивушка 2" и Первомайского. В районе Артемовска продолжаются бои в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Явный успех наблюдается у Клещеевки и в районе Ивановского.

На Южно-Донецком направлении были зафиксированы бои в районе Новомихайловки, а также российские вооруженные силы нанесли удар по неприятелю в районе Елизаветовки. На Запорожском направлении отсутствуют значительные изменения, бои продолжаются на линии Работино - Вербовое. Были нанесены удары по ВСУ в районах Пятихатки, Работино, Новопокровка, Вербовое и Степовое. На Херсонском направлении бои идут в районе Крынок.

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За последние сутки общие потери ВСУ составили около 800 погибших и раненых военнослужащих, а также были уничтожены 27 единиц бронетехники, включая 15 танков, из которых 4 были уничтожены под Купянском, 9 на Донецком направлении и 2 на Южно-Донецком. Также были уничтожены 24 единицы артиллерии, включая 5 единиц M777, 1 единицу САУ Krab, 1 единицу AS-90, 1 единицу PzH, 2 единицы Dana и 1 единицу Zuzana. Был поражен склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а также средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотника.