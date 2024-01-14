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Продолжается операция российских специальных сил, очередной день на линии боевого соприкосновения не принёс никаких существенных изменений. Отмечается активность российских подразделений, которые проводят атаки, перетекающие в стрелковые бои.
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Согласно последнему докладу Министерства обороны, ситуация на Купянском направлении остается напряженной, особенно в районе Синьковки, где украинские формирования предпринимают неудачные попытки контратаковать. Российские вооруженные силы проводят удары по позициям Вооруженных Сил Украины в Кисловке, Харьковской области, и Розовке, Луганской Народной Республики. В окрестностях Волчанска уничтожены склады с боеприпасами 113-й бригады технического обеспечения. Отмечается отсутствие значительных изменений на Красно-Лиманском направлении, где ВСУ предпринимают неудачные атаки в районе Червоной Дибровы. Позиции украинских сил в Серебрянском лесничестве оказались под ударом артиллерии.
Вооруженные силы России продолжают наступление в районе Авдеевки на Донецком направлении, проводя штурмовые действия в районах Степового, СТ "Ивушка", "Ивушка 2" и Первомайского. В районе Артемовска продолжаются бои в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Явный успех наблюдается у Клещеевки и в районе Ивановского.
На Южно-Донецком направлении были зафиксированы бои в районе Новомихайловки, а также российские вооруженные силы нанесли удар по неприятелю в районе Елизаветовки. На Запорожском направлении отсутствуют значительные изменения, бои продолжаются на линии Работино - Вербовое. Были нанесены удары по ВСУ в районах Пятихатки, Работино, Новопокровка, Вербовое и Степовое. На Херсонском направлении бои идут в районе Крынок.
За последние сутки общие потери ВСУ составили около 800 погибших и раненых военнослужащих, а также были уничтожены 27 единиц бронетехники, включая 15 танков, из которых 4 были уничтожены под Купянском, 9 на Донецком направлении и 2 на Южно-Донецком. Также были уничтожены 24 единицы артиллерии, включая 5 единиц M777, 1 единицу САУ Krab, 1 единицу AS-90, 1 единицу PzH, 2 единицы Dana и 1 единицу Zuzana. Был поражен склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а также средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотника.