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Zelikman
Китайские мошенники использовали уязвимость в Apple AirDrop для кражи данных пользователей
По мнению правозащитников, компания должна нести ответственность за игнорирование проблемы, о которой ей уже было известно

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  В 2019 году исследователи из Дармштадтского технического университета в Германии обнаружили, что функция беспроводного обмена Apple AirDrop имеет уязвимости, позволяющие злоумышленникам получать доступ к номерам телефонов и адресам электронной почты пользователей AirDrop. Для этого достаточно использовать устройство с Wi-Fi в непосредственной близости от цели и открыть панель общего доступа на устройстве iOS или macOS. Исследователи предупредили Apple о этой уязвимости, но компания не предприняла никаких действий для ее устранения.

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  Две года спустя та же группа исследователей предложила решение проблемы, однако Apple снова проигнорировала это. Теперь стало ясно, какие могут быть последствия бездействия Apple: судебные власти Пекина сообщили о том, что полиции удалось выследить тех, кто использовал сервис для рассылки нежелательной информации прохожим в пекинском метро с помощью технологической компании Wangshendongjian Technology из Китая.

  Для полного понимания произошедшего полезно знать некоторую информацию о работе AirDrop. Это протокол Apple, позволяющий пользователям обмениваться файлами напрямую через беспроводную сеть с другими пользователями Apple, находящимися рядом. AirDrop работает даже в автономном режиме, используя Bluetooth и Wi-Fi для быстрого и простого обмена файлами.

  Пользователи стали уязвимыми через режим AirDrop "Только контакты", где они могут принимать сообщения только от пользователей, которые уже находятся в их контактном списке. Исследователи из Дармштадта обнаружили, что для определения, считаются ли два пользователя контактами, используются пакеты данных, которые не обеспечивают конфиденциальность контактной информации.

  Wangshendongjian Technology смогла обойти хеш-значения, связанные с именем устройства отправителя, адресом электронной почты и номером телефона, создав таблицу номеров телефонов и адресов электронной почты и преобразовывая зашифрованный текст обратно в исходный текст. Это позволило им блокировать мобильные телефоны отправителей.

  Исследователи предупредили, что хеширование AirDrop не обеспечивает достаточной конфиденциальности, так как значения хеш-функции может быть легко взломаны простыми методами, например, атакой методом перебора.

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  Новость о взломе AirDrop в Китае вызвала беспокойство на Капитолийском холме и среди гуманитарных правозащитников. Сенатор Марко Рубио, ведущий республиканец в сенатском комитете по разведке, призвал Apple нести ответственность за неспособность защитить своих пользователей от подобных нарушений безопасности, а Бенджамин Измаил, директор кампании и пропаганды Greatfire.org, подчеркнул важность прозрачной реакции Apple на произошедшее.

#apple #сша #китай #технологии #безопасность #мошенники
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