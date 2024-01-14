На кадрах можно увидеть модернизированные танки Т-80БВМ с установленным на защитный козырек антидроновым комплексом





Как сообщают военные источники, российские танки, действующие в зоне Специальной Военной Операции, теперь оснащены передовой системой подавления FPV-дронов "Сания". О внедрении данного комплекса РЭБ свидетельствуют опубликованные кадры на официальном сайте военного ведомства.

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В частности, танки Т-80БВМ, находящиеся на вооружении 9-й мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса в районе Первомайского под Авдеевкой, были оборудованы системой подавления FPV-дронов "Сания". Доступны видео и фотоматериалы, иллюстрирующие данное обновление военной техники. Четко видно, что комплекс расположен на козырьке танка, вероятно, с целью обеспечить полную защиту с тыла и с флангов.





В условиях современной военной борьбы, дроны-камикадзе значительно усложняют задачи бронетехники на поле боя. Опираясь на последние отчеты, можно сказать, что новейшая система радиоэлектронной защиты "Сания" успешно установлена на танках и способна противостоять FPV-дронам. Устройство разработано компанией 3MX из Санкт-Петербурга специально для вооруженных сил и предназначено для надежной защиты бронетехники в рамках спецопераций.

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Проведенные испытания в прошлом году должны завершиться до конца 2023 года. Согласно сообщению, комплекс "Сания" демонстрирует свою эффективность в обнаружении FPV-дронов на расстоянии до 1,5 км и нейтрализации их в пределах 1 км от бронетехники, создавая непроницаемый "купол" защиты.