На этом настояло правительство страны

Организация Объединенных Наций планирует до конца 2024 года вывести свое миротворческое военно-полицейское подразделение из Демократической Республики Конго, несмотря на продолжающиеся боевые действия и рекордное количество переселенцев.

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По совместному заявлению, выпущенному правительством Конго и Миссией ООН по стабилизации в этой стране, полицейские и военные подразделения закроются в провинции Южное Киву до апреля. После этого будет проведена оценка, заказанная Советом Безопасности ООН, и последующее закрытие баз в Северном Киву и Итури.

"Моонсдрк окончательно покинет ДРК к концу 2024 года после 25-летнего присутствия", - сообщается в заявлении миссии и правительства.

Впервые миротворческие силы ООН прибыли в Конго в 1999 году, когда разразился военный конфликт, в котором участвовали войска из нескольких африканских стран. В результате конфликта многие люди погибли, так как повстанцы и военнослужащие сражались за контроль над богатыми природными ресурсами страны, которая является второй по площади в Африке.

Миротворческая миссия в Конго являлась крупнейшей в ООН на протяжении многих лет, требующей бюджета в миллиарды долларов ежегодно. Несмотря на присутствие миротворцев, на востоке Конго, граничащем с Угандой, Руандой и Бурунди, продолжаются конфликты. Десятки повстанческих групп борются за землю, энергоресурсы и этнические вопросы, из-за чего почти семь миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

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Собственные вооруженные силы Конго делают все возможное, чтобы прекратить насилие, однако правительство Феликса Чисекеди настаивает на выводе миротворцев из страны. В прошлом месяце Конго провели четвертые выборы после официального завершения войны в 2003 году. Наблюдатели отмечали, что голосование было в основном мирным, хотя некоторые кандидаты из оппозиции не признали победу Чисекеди.