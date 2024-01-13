В сети появились кадры с эффективной работой данных боеприпасов

Российские Воздушно-космические силы успешно атаковали цель на правом берегу Днепра, применив инновационную планирующую авиабомбу ФАБ-1500М54. Интересным фактом является то, что информация о данном событии появилась на украинских ресурсах. В сообщении отмечается, что использование данной авиабомбы, оборудованной универсальным модулем планирования и корректировки (УМПК), позволяет ей стать планирующей, а не просто падающей, что повышает ее точность и эффективность.

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Ранее была опубликована фотография нового боеприпаса, установленного на пилоне боевого самолёта Су-34. Специально разработанный обтекатель на носу бомбы помогает снизить сопротивление воздуха, увеличивая ее маневренность и точность. Отмечается, что обтекатель ФАБ-1500 визуально отличается от подобного устройства, применяемого на боеприпасе ФАБ-250.

Украинский эксперт подчеркивает, что у него нет достоверной информации о масштабах производства УМПК для полуторатонных авиабомб со стороны российского оборонно-промышленный комплекса, а также о их эффективности.

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Однако, по предоставленным кадрам, можно сделать вывод, что они уже демонстрируют свою эффективность, нанося существенный ущерб военной инфраструктуре, технике и живой силе Вооруженных Сил Украины.