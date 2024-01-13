По словам представителей компании, только при таком условии можно будет раскрыть весь потенциал графических ядер новых процессоров

На выставке CES компания AMD представила свою новейшую линейку процессоров APU Ryzen 8000 G-серии для платформы AM5. Недавно журнал PCWorld провел интервью с менеджером по техническому маркетингу AMD Донни Волигроски, чтобы узнать о возможностях новых чипов и способах максимизации их потенциала.

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Волигроски отметил, что встроенные графические процессоры полностью зависят от подсистемы памяти компьютера и оперативная память является ключевым элементом для эффективной работы графики. Использование медленной памяти может негативно сказаться на обычных задачах и производительности игр.

Он также подчеркнул, что использование двухканального режима оперативной памяти является необходимым условием для оптимальной работы чипов серии 8000. Рекомендуется использовать оперативную память DDR5-6000 или выше, чтобы достичь наилучшей частоты кадров.

В сравнении с ноутбуками, настольные компьютеры на базе APU предоставляют гораздо больше возможностей. Все чипы серии 8000 имеют TDP 65 Вт, и мощность в этих частях пропорциональна графической производительности. Благодаря большему запасу теплопакета, настольные ПК обладают более эффективным охлаждением в сравнении с ноутбуками.

На выставке CES были представлены четыре новых чипа APU серии 8000G: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Все модели, кроме Ryzen 3, будут доступны для прямой продажи, в то время как Ryzen 3 будет предлагаться только OEM-партнерам.

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Рекомендованная цена на чипы начинается от 180 долларов США за Ryzen 5 8500G и достигает 230 долларов США за Ryzen 5 8600G, а Ryzen 7 8700G будет стоить 330 долларов США. Запуск продаж запланирован на 31 января.