За последние годы наблюдается резкое сокращение рабочих мест в индустрии разработок программного обеспечения

Ранее Google предлагал годовую зарплату в размере 200 000 долларов плюс льготы для новичков, в то время как инженеры уровня L5 в OpenAI могли зарабатывать более 900 000 долларов в год. Тем не менее, несмотря на такой высокий уровень заработной платы, большинство программистов озабочены развитием рынка, указывает издание Motherboard. Количество увольнений в сфере технологий, возможно, немного снизилось, но все еще многие люди остаются без работы.

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По данным Layoffs.fyi, в 2022 году в сфере технологий было уволено почти 165 000 человек. Следующий год оказался еще хуже: из технологических компаний было уволено 262 682 человека. Только в первые две недели 2024 года 27 технологических компаний сократили штат на 4541 работника, включая сотни уволенных на этой неделе в Amazon.

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Еще одной серьезной проблемой для программистов является генеративный искусственный интеллект. Эта технология ранее была представлена как новый помощник для профессионалов с возможностью значительно сократить время выполнения проектов. Некоторые компании, такие как IBM, заверяют, что не намерены сокращать работу программистов из-за искусственного интеллекта. Однако, влияние искусственного интеллекта на рабочие места в данной области нельзя недооценивать. Генеральный директор компании Stability AI, Эмад Мостак, утверждает, что к 2025 году большинство программистов, работающих на аутсорсинге в Индии, потеряют свои рабочие места из-за генеративного искусственного интеллект.