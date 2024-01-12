По мнению эксперта, атака на объекты хуситов, это провокация США против Ирана

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Руководитель бюро ВГТРК считает, что это не война с Йеменом, фактически, военные удары были нанесены американо-британской авиацией по объектам, контролируемым хуситами.

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Хуситское движение, известное как "Ансар Аллах", контролирует территорию, на которой проживает большая часть населения Йемена. Главным образом, авиационные налеты были сосредоточены в районе столицы и портового города Ходейда, объясняет Поддубный. У хуситов отсутствует развитая система противовоздушной обороны, хотя возможность американских налетов на их командные пункты обсуждалась. С целью сбить с толку противника, было намеренно создано немалое число ложных целей. В Пентагоне, конечно же, знают свое дело, и главной целью этих ударов является продемонстрировать Ирану свои намерения.

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При этом, по словам военкора, йеменские хуситы не являются независимой стороной в этом конфликте. Они выступают в качестве иранских прокси и служат интересам Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американские удары направлены не на хуситов, а на иранскую инфраструктуру. Цель заключается в попытке выяснить дальнейшие действия Ирана. В этом смысле удары по Йемену схожи с израильскими атаками на объекты "Хезболлы" в Ливане.



"Вряд ли в Тегеране включат истерику. У иранцев есть отличный инструмент давления - атаки на американские базы в Ираке и незаконные американские базы в Сирии силами шиитских прокси. Тегеран будет продолжать балансировать на той грани, которая позволяет не вступать в прямой военный конфликт с западными агрессорами. Ну а хуситы будут продолжать блокировать судоходство в Красном море. Чтобы подорвать потенциал, который долго строили офицеры КСИР, нужно довольно долго и массированно бомбить Йемен", - добавил Поддубный.