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Российский военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Руководитель бюро ВГТРК считает, что это не война с Йеменом, фактически, военные удары были нанесены американо-британской авиацией по объектам, контролируемым хуситами.
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Хуситское движение, известное как "Ансар Аллах", контролирует территорию, на которой проживает большая часть населения Йемена. Главным образом, авиационные налеты были сосредоточены в районе столицы и портового города Ходейда, объясняет Поддубный. У хуситов отсутствует развитая система противовоздушной обороны, хотя возможность американских налетов на их командные пункты обсуждалась. С целью сбить с толку противника, было намеренно создано немалое число ложных целей. В Пентагоне, конечно же, знают свое дело, и главной целью этих ударов является продемонстрировать Ирану свои намерения.
При этом, по словам военкора, йеменские хуситы не являются независимой стороной в этом конфликте. Они выступают в качестве иранских прокси и служат интересам Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американские удары направлены не на хуситов, а на иранскую инфраструктуру. Цель заключается в попытке выяснить дальнейшие действия Ирана. В этом смысле удары по Йемену схожи с израильскими атаками на объекты "Хезболлы" в Ливане.
"Вряд ли в Тегеране включат истерику. У иранцев есть отличный инструмент давления - атаки на американские базы в Ираке и незаконные американские базы в Сирии силами шиитских прокси. Тегеран будет продолжать балансировать на той грани, которая позволяет не вступать в прямой военный конфликт с западными агрессорами. Ну а хуситы будут продолжать блокировать судоходство в Красном море. Чтобы подорвать потенциал, который долго строили офицеры КСИР, нужно довольно долго и массированно бомбить Йемен", - добавил Поддубный.