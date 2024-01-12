Согласно заявлению политика, Великобритания начнёт оказывать больше военной поддержки Украине

Во время своего пятничного визита вюна Украину, премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания увеличит свое военное финансирование для Украины, обещая выделить около 200 миллионов фунтов стерлингов ($260 миллионов США). Таким образом, общая сумма финансирования составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Ранее в тот же день, в ответ на нападения в Красном море, он вместе с президентом США Джо Байденом, дал приказ выполнить воздушные удары по объектам хуситов в Йемене.

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Кроме того, Сунак также заявил, что Великобритания подпишет новые гарантии безопасности с Украиной. В случае дальнейшей эскалации конфликт на Украине, Великобритания будет предоставлять быструю и устойчивую помощь Украине. На протяжении двух последних лет, Великобритания предоставляла Украине по 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме увеличения финансирования, Великобритания продолжит сотрудничество с Украиной в области обмена разведданными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также в оборонно-промышленной сфере. Офис Сунака отметил, что таким образом Великобритания стала первой страной, заключившей двусторонние гарантии безопасности с Украиной, после саммита "Большой семерки" в Вильнюсе в прошлом году.

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Увеличение финансирования британскими вооруженными силами будет направлено на разработку и приобретение ракет большой дальности, обновление противовоздушной обороны, повышение артиллерийских систем и обеспечение морской безопасности. Офис Сунака также отметил, что около 200 миллионов фунтов ($255 миллионов США) будут потрачены на покупку тысяч военных дронов, включая разведывательные, боевые и морские дроны.