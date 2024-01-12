Данная техника будет использоваться для эвакуации и оказания помощи местному населению

Испанская организация AECID, занимающаяся гуманитарной деятельностью, планирует передать Украинским Вооруженным Силам две бронированные санитарные машины, созданные на базе БТР BMR-600.

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Как сообщила компания Tecnove, занимавшаяся реализацией проекта, годами пылившиеся на хранении BMR-600 полностью восстановили, укрепили дополнительным бронированием и оснастили медицинским оборудованием для эвакуации раненых. Министерство Иностранных Дел Украины отметило, что эта техника будет передана украинской армии с целью оказания помощи местному населению в рамках гуманитарной миссии.

BMR-600 была разработана испанской компанией ENASA в конце 1970-х годов и первоначально носила название Pegaso 3500. После ряда модификаций она была переименована в BMR-600, что расшифровывается как "Blindado Medio de Ruedas" или "колесная средняя бронированная машина". Эта модульная платформа может использоваться с различным оборудованием и вооружением, выполняя функции не только бронетранспортера, но и мобильного миномета, командного пункта, машины артиллерийской поддержки и других вариантов.

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BMR-600 в основном сконструирована из алюминиевого бронематериала и имеет вес до 14 тонн. Она может вместить двух членов экипажа и до 11 пассажиров, оборудована дизельным двигателем Pegaso 9157/8 мощностью 310 лошадиных сил и оснащена гидропневматической подвеской для работы в условиях бездорожья. Максимальная скорость машины на суше составляет 100 километров в час, а максимальная дальность действия достигает 600 километров. Более того, она способна преодолевать водные препятствия.