В Минобороны считают, что согласно опыту Спецоперации, отечественной самоходке необходимы некоторые доработки

Вскоре начнётся усовершенствование самоходной артиллерийской установки "Мста-С" согласно накопленному в ходе Специальной Военной Операции опыту. Руководство оборонного ведомства приняло решение о внесении соответствующих изменений, которые будут касаться, главным образом, защиты башни. Способы атаки противника на данный тип техники будут учтены при внедрении доработок. В настоящий момент защита башни не полностью соответствует потребностям вооруженных сил. Источник не сообщил никакой информации о других планируемых изменениях.

реклама

152-миллиметровая Гаубица "Мста-С" разработана для поражения артиллерийских и минометных батарей, средств противовоздушной и противоракетной обороны, бронетехники, противотанковых средств и личного состава ВСУ. Она активно применяется в зоне проведения СВО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Гаубица имеет программируемый комплекс заряжания и может стрелять на максимальное расстояние до 29 километров. Ее боезапас составляет 50 снарядов. Максимальная скорость передвижения достигает 60 км/ч, а запас хода превышает 600 километров. Усовершенствованные самоходные артиллерийские установки будут способны выпускать активно-реактивные снаряды-постановщики помех, осколочно-фугасные снаряды, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь".