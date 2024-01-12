Данное событие является одним из важнейших для геополитической игры между Китаем и США в 2024 году

Как сообщают аналитики Bloomberg, выборы президента на Тайване, которые состоятся в выходные, являются первым серьезным испытанием в этом году. Эти выборы будут решающими не только для Тайваня, но и для геополитических отношений между Китаем и США.

реклама

Победитель трехстороннего соревнования будет сталкиваться с задачей поддержания деликатных отношений и с Китаем, и с США. В то же время, это лицо должно соответствовать ожиданиям 23,4 миллиона жителей Тайваня в отношении решения внутренних проблем, начиная от экономических вопросов, таких как высокие цены на жилье и неудовлетворительный рост заработной платы, и заканчивая другими социальными вопросами. Три кандидата соперничают за возможность возглавить Тайвань.

Лай Цзин-те, кандидат от Демократической прогрессивной партии, является вице-президентом Тайваня. Он обещает продолжить политику своей предшественницы и настаивает на праве Тайваня на самоопределение, несмотря на утверждения Китая о принадлежности острова к своей территории. Лай также стремится поддерживать тесные связи с США, особенно в сфере вооружений.

Хоу Юй-и, кандидат от Гоминьдана, является мэром Нью-Тайбэя, самого крупного города на острове. Он зарекомендовал себя как опытный полицейский, решив такие серьезные преступления, как кризис с заложниками в 1990-х годах. Гоминьдан, партия, которая долгие годы правила Тайванем, стремится к улучшению отношений с Китаем путем диалога и взаимовыгодных сделок. Однако, некоторые сомневаются в его способности формировать важные политические решения в области обороны и национальной безопасности, а также ставят под вопрос его близость к Пекину.

Ко Вэньчжэ, кандидат от Народной партии Тайваня, является альтернативой в выборах. Он бывший хирург и бывший мэр Тайбэя. Ко завоевал популярность среди молодежи благодаря активному использованию социальных сетей и своему прямолинейному стилю. Он обещает решить проблемы, связанные со стоимостью жизни, а также улучшить отношения с Китаем, предлагая себя в качестве промежуточного решения между двумя главными партиями. Однако его критикуют за его грубость и сексистские высказывания, а также за его нестабильность в отношениях с Пекином.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Президентские выборы на Тайване представляют важное событие для будущего страны. Они будут определять ее будущее в отношениях с Китаем и США, а также ее внутренние проблемы.