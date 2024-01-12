Помимо того, что компании всё сложнее конкурировать с местными производителями, сказывается и общая слабость рынка

Tesla Inc. снизила цены на свои модели, производимые в Китае, открывая тем самым дверь для дальнейшего снижения цен на фоне замедления роста крупнейшего в мире рынка электромобилей.

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Согласно информации, размещенной на официальном сайте автопроизводителя, стартовая цена базового седана Model 3 была снижена на 5,9% до 245 900 юаней ($34 300). Цена внедорожника Model Y также уменьшилась с 266 400 юаней до 258 900 юаней, что составляет 2,8% снижение.

Эти шаги могут повлечь за собой дополнительное давление на конкурентов Tesla, поощряя их также снизить цены. Уже в январе 2023 года американский производитель автомобилей запустил длительную акцию скидок, что привело к снижению прибыли во всей отрасли. Китайские производители, вроде Xpeng Inc. и BYD Co., а также международные автокомпании, например Volkswagen AG, были вынуждены снизить цены для защиты своего рыночного положения до 2023 года. Однако только треть местных производителей в результате смогла достичь своих годовых целей по продажам.

Аналитик UBS Group AG Пол Гон на протяжении года отмечал невероятно маленькую разницу между китайскими автопроизводителями и Tesla. Он указывал на скорость, с которой китайские автомобильные компании выпускают новые модели и ориентируются на передовые технологии. В то время как Tesla в основном сосредоточена на продаже моделей Model 3 и Model Y, она все чаще использует снижение цен для привлечения покупателей.

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В 2023 году американский автопроизводитель поставил 1,81 миллиона автомобилей по всему миру, при этом более половины было произведено на его заводе в Шанхае. Хотя компания достигла первоначальной цели в 1,8 миллиона автомобилей, в четвертом квартале уступила место китайской компании BYD из Шэньчжэня - крупнейшему продавцу электромобилей в мире.