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Российские подразделения не прекращают наступать на Авдеевском участке и успешно продвигаются в населённом пункте Первомайское. В настоящее время войска Российской Федерации охватили Измайловский пруд с Севера и украинские формирования вынуждены отступать в направлении улицы Першотравневой (Первомайской).
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Одновременно с этим, бойцы Вооруженных Сил России срезали около 250 метров, находившегося под контролем украинских войск, выступа на южном направлении, недалеко от Измайловского пруда. Теперь российская армия с разных направлений наносит огневое поражение Вооруженным Силам Украины, оставшимся западнее улицы Первомайской, как указано красной пунктирной линией на карте.
По результатам продвижения российских подразделений в Первомайском, украинские формирования отступают и его возможности по обстрелу северо-западных районов Донецка снижаются. Однако, видя катастрофическую ситуацию на линии боевого соприкосновения, ВСУ начинают бить по городам, пытаясь запугать мирное население Российской Федерации.
По некоторым данным, именно сегодня украинские артиллерийские подразделения при отступлении нанесли удар по Донецку с использованием реактивных систем залпового огня.