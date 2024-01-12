Бойцам удалось оттеснить украинские формирования в районе Измайловского пруда

Российские подразделения не прекращают наступать на Авдеевском участке и успешно продвигаются в населённом пункте Первомайское. В настоящее время войска Российской Федерации охватили Измайловский пруд с Севера и украинские формирования вынуждены отступать в направлении улицы Першотравневой (Первомайской).

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Одновременно с этим, бойцы Вооруженных Сил России срезали около 250 метров, находившегося под контролем украинских войск, выступа на южном направлении, недалеко от Измайловского пруда. Теперь российская армия с разных направлений наносит огневое поражение Вооруженным Силам Украины, оставшимся западнее улицы Первомайской, как указано красной пунктирной линией на карте.

По результатам продвижения российских подразделений в Первомайском, украинские формирования отступают и его возможности по обстрелу северо-западных районов Донецка снижаются. Однако, видя катастрофическую ситуацию на линии боевого соприкосновения, ВСУ начинают бить по городам, пытаясь запугать мирное население Российской Федерации.

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По некоторым данным, именно сегодня украинские артиллерийские подразделения при отступлении нанесли удар по Донецку с использованием реактивных систем залпового огня.