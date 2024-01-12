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Zelikman
Стартап Elysian представил свой проект новейшего электрического самолёта E9X
Компания заявляет, что сумеет создать воздушное судно, способное пролетать до 500 миль на одном заряде аккумуляторов

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  На выставке SciTech 2024 стартап Elysian представил свои планы, связанные с разработкой самолета E9X. Основная цель компании – создание электрического самолета, способного перевозить больше пассажиров и пролетать значительно большую дистанцию по сравнению с существующими моделями. Elysian заявляет, что их новый самолет способен вместить 90 человек и пролететь до 500 миль на одной зарядке, что является значительным прорывом по сравнению с ожидаемой производительностью электрических самолетов, которая ограничивается следующими показателями: около 20 пассажиров и менее 200 миль.

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  Согласно VentureBeat, в разработке E9X применены новейшие аэрокосмические концепции, такие как нагрузка по размаху, низко расположенная конфигурация крыла и применение электрической силовой установки. Самолет E9X будет представлять собой низкоплан с длиной фюзеляжа в 3 метра и размахом крыльев 42 метра, которые можно будет складывать для удобства парковки в аэропортах. Особенностью также является аккумулятор с плотностью энергии 360 Втч/кг.

  Согласно исследованию FlightGlobal, батареи в E9X разместят в кессоне крыла таким образом, чтобы минимизировать изгибающий момент у корней, что позволит снизить вес конструкции крыла. В самолете будет установлено восемь 365-сантиметровых пропеллеров и турбогенератор в задней части фюзеляжа, который обеспечит 45 минут дополнительной мощности. При этом компания утверждает, что это предусмотрено исключительно в качестве меры аварийного резерва, а не для увеличения дальности полета, чтобы избежать превращения самолета в гибрид. Вес аккумуляторов и их упаковка составят 46% от максимальной взлетной массы E9X, которая составит 76 тонн.

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  Несмотря на все достижения, компания Elysian признает, что осталось решить несколько технических проблем, включая сокращение времени перезарядки батарей, управление температурой, а также интеграцию винта с крылом и разработку резервной энергетической системы. Для решения этих проблем Elysian сотрудничает с университетами Твенте и Делфта, а также национальными институтами аэрокосмических исследований Германии и Нидерландов.

#технологии #аккумуляторы #энергия #разработки #самолёт
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